Karıma benziyorsun iddialarına Galatasaray Kulübü soruşturma başlattı

Galatasaray'ın 13 yaş kız basketbol takımında fizyoterapistler ve koçlarla ilgili çirkin iddialar üzerine Sarı - Kırmızılı kulüp soruşturma başlattığını açıkladı.

Karıma benziyorsun iddialarına Galatasaray Kulübü soruşturma başlattı

Dizi ve film eleştirmeni Murat Soner'in sosyal medya üzerinden paylaştığı korkunç iddialar gündem oldu.

Murat Soner, Galatasaray'ın 13 yaş kız takımında yaşanan skandalları twitter hesabından yayınladı.

Bir koçun çocuklara 'Gerizekalı, aptal' gibi hakaretler ederek mobbing uyguladığını, diğer koçun ise 'Karıma benziyorsun' diyerek bir kız çocuğuna çok yakın davrandığı iddia eden Soner'in açıklamaları üzerine Galatasaray Kulübü bir bildiri yayınladı.

İŞTE MURAT SONER'İN KORKUNÇ İDDİALARI:

Size son dönemde Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın basketbol şubesi 13 yaş kız çocukları seviyesinde yaşananları anlatayım, şok olacaksınız:

Kız çocuklarına mobing uygulayarak, gerizekalı, aptal, beyinsiz, beceriksiz gibi kelimelerle her gün ağlatan ve “ağlamanızdan keyif alıyorum” diyen, ayrıca bir kız çocuğuna “karıma benziyorsun” diyerek özel ilgi gösteren bir koçları var.

Sakatlanan bir kız çocuğuyla “tırnak bakımım var, ilgilenemem” diyen ve daha sonra bir başka kız çocuğunun iç çamaşırını yırtacak kadar bir hareketle tedavi adı altında belinin kırılmasına, evet belinin kırılmasına ve daha çok sakatlanmasına sebep olan bir fizyoterapistleri var.

Lütfen çocuklarınızı emanet ettiğiniz antrenörleri ve kulüpleri iyi seçin! Lütfen bu gönderiyi kız erkek farketmez spor ile ilgilenen her çocuğun ailesine gönderin.

İşte Türkiye’de kadın basketbolu bu yüzden gelişmiyor.

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ekran-goruntusu-2023-09-02-214921.pngGALATASARAY'DAN JET YANIT

Korkunç iddialar üzerine Galatasaray'dan bir açıklama geldi.

Sarı - Kırmızılılar konunun derhal araştırılacağını belirtirken şu ifadeler kullanıldı:

2 Eylül 2023 tarihinde sosyal medyada kulübümüzün Basketbol Altyapı U14 Kız Takımı’na ilişkin ağır ithamlarda bulunulduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bahsi geçen ithamlar tarafımızca yüksek aciliyet ve dikkatle ele alınması gereken hususlar içermektedir. Tüm spor dallarımızda hassasiyet ile üzerinde durduğumuz ve sportif başarının dahi önüne koyduğumuz konu etik tavrımızdır. Galatasaray’ın tüm eğitmenlerinin sporculara örnek oluşturacak yetkin ve etik bireylerden oluşması önceliğimizdir.

Denetim Kurulumuz ile birlikte Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuzun üyelerinden oluşturulan bir komisyon konuyu ciddiyetle araştırmaya başlamıştır. Çıkacak tüm sonuçları kamuoyu ile açık ve şeffaf şekilde paylaşmayı toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz.

Sürecin sonunda, iddialar doğru ise sorumlular, değil ise bunları yayanlar hakkında gerekli hukuki girişimi başlatacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü

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