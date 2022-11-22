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Cumhuriyet savcısı, meslektaşına kabusu yaşattı

Antalya'da görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'da yaşayan meslektaşı Ş.A.'ya sosyal medya üzerinden defalarca aşk mesajları attı. Konya'ya giden ve zorla meslektaşının evine giren savcı, karısından boşanmadan onunla da olacağını söyledi. Ş.A. şikayetçi oldu. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:25
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Karımdan boşanmadan seninle de olurum. Cumhuriyet savcısı, meslektaşına kabusu yaşattı

Cumhuriyet savcısı, meslektaşına kabusu yaşattı
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Sabah'tan İlker Turak'ın özel haberine göre, Konya'da görev yapan kadın savcı Ş.A.'nın hayatı, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışan Cumhuriyet Savcısı A.K. yüzünden kabusa döndü. 

Antalya'da görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., sosyal medyada sahte hesaplar açarak Konya'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya aşk mesajları attı. Ancak Ş.A. önemsiz klasörüne düşen bu mesajlarla ilgilenmedi.

"SENİ İSTİYORUM"

Bu durumu gururuna yediremeyen A.K., geçtiğimiz günlerde eşinin aracıyla Antalya'dan Konya'ya gitti. A.K., Ş.A.'nın apartmanına girdi. Burada Ş.A.'nın komşusu M.D.'ye kendini polis olarak tanıtan A.K., belge imzalatacağını söyleyerek kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı. 

Ş.A.'nın kapıyı açmasıyla içeri dalan A.K. "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi. Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" dedi. Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K, "Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya'ya gidiyorsun. O yüzden hafta sonu gelmedim" diye karşılık verdi.

KOLUNDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

Kadın savcıyı kolundan sürükleyip oturma odasına götüren A.K., "Neden başını örttün, sen çok güzelsin" diyerek üzerine yürümeye başladı. Ş.A. "Beni bırak, istemiyorum" diyerek itti. A.K., "Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?" dedi. Ş.A. da "Ne oynaması, ne konuşması yalvarırım, git" yanıtını verdi.

"ŞİKAYETÇİ OLDU"

Reddedildiğine ikna olmayan A.K. "İnanmıyorum sana, beni istemediğine yemin et" deyip Kuran'a el basmasını istedi. A.K'nin bir an evvel gitmesi için defalarca Kur'an'a el basan kadın savcı Ş.A., "Kimseye bir şey söylemem, mesaiye gelmediğim fark edilir, lütfen bırak beni" dedi. 

"Beni istemiyor musun?" diye tekrar soran A.K., yine olumsuz yanıt alınca "Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan seninle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et" diyerek evden çıktı. Yaşanan garip olay sonrası Cumhuriyet Savcısı kadın, meslektaşından şikâyetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D., A.K.'yi teşhis etti. Soruşturma dosyası A.K'nin Antalya'da görevli olması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Alp
22.11.2022 13:47
Niteliksiz sonundan görme dininden dönmelerin davranışları  
 
ombudsman
22.11.2022 13:42
Bu adam büyük ihtimalle akp gençlik kollarına üye avukatlık yapmıştır. Demedi demeyin.  
 
ARUN KOLBASTI
22.11.2022 13:42
Kime kime hiç bir şey anlaşılmıyor bu haberden..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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