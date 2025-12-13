Yakın zamanda yayımlanan bilimsel çalışmalar, karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetlerinin aynı anda deneyimlenmesinin, basit sindirim sorunlarının veya hafif solunum sıkıntılarının ötesinde, acil müdahale gerektiren ciddi sistemik rahatsızlıkların bir göstergesi olabileceğini ortaya koydu.

Dünya çapında önde gelen uzmanlar, bu belirti kombinasyonunun tanı sürecinde 'kırmızı alarm' olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Hastaların sıklıkla göz ardı ettiği bu 'ikili' belirti üzerine, dünya genelinde uzmanlar tanı ve tedavi yaklaşımlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER ENDİŞELERİ ARTIRDI

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, karın ağrısı ve nefes darlığının beraber görüldüğü vakalarda, kalp yetmezliği, pulmoner emboli (akciğer embolisi) ve nadiren de olsa ciddi gastrointestinal kanamalar gibi hayati tehlike taşıyan durumların görülme sıklığının önemli ölçüde yükseldiğini gösterdi.

Araştırmacılar, özellikle yaşlı hastalarda ve önceden kalp rahatsızlığı olan bireylerde bu belirti birlikteliğinin acil kardiyak değerlendirme gerektirdiğini ifade etti.

UZMANLARDAN KÜRESEL UYARI

Harvard Tıp Okulu'ndan ünlü kardiyolog Prof. Dr. Elizabeth Chen, bu konuya dikkat çeken isimlerin başında yer aldı.

Prof. Dr. Chen, konuya dair yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak karın ağrısını gastroenteroloji, nefes darlığını ise kardiyoloji veya göğüs hastalıkları bağlamında ayrı ayrı değerlendirdik. Ancak yeni veriler, bu iki belirtinin sıklıkla ortak bir patofizyolojik süreci yansıttığını kanıtladı. Özellikle diyaframın hemen altında yer alan ve sindirim sistemine yansıyan ağrılar, kalp kaynaklı sorunların bir 'maskesi' olabildi" ifadelerini kullandı.

Johns Hopkins Hastanesi'nden acil tıp uzmanı Dr. Liam O’Connell, klinik uygulamalarda bu kombinasyonun hızla ayrımcı tanıya götürülmesi gerektiğini belirtti.

Dr. O’Connell, "Pulmoner emboli, yani akciğer atardamarının tıkanması, klasik olarak nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile ilişkilendirilir. Ancak bizim vaka serilerimiz, atipik sunumlarda karın ağrısının baskın bir şikayet olarak ortaya çıkabildiğini kaydetti. Hekimlerin bu iki belirtiyi gören her hastada, özellikle kısa sürede gelişen vakalarda, akciğer pıhtısı olasılığını dışlaması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

TANI YAKLAŞIMI DEĞİŞMELİ

Uzmanlar, hastaların bu iki şikayeti aynı anda deneyimlemesi durumunda, yalnızca basit bir mide üşütmesi veya panik atak tanısı koymaktan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı çalışan bir epidemiyoloji ekibi, tanı protokollerinin güncellenmesi çağrısında bulundu. Bu çağrıda, bu belirti kombinasyonuyla gelen hastalara daha erken aşamada testi, elektrokardiyografi (EKG) ve göğüs röntgeni gibi ileri tetkiklerin uygulanmasının, hayat kurtarıcı sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Bu küresel uyarının ardından, uluslararası tıp derneklerinin, belirti rehberlerini gözden geçirme hazırlığına başladığı gözlemlendi. Bu durum, karın ağrısı ve nefes darlığı ikilisinin, sağlık sistemleri için artık göz ardı edilemeyecek kadar kritik bir uyarı işareti olarak kabul edildiğini gösterdi.