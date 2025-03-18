Karın ağrısıyla başvurmuştu: Doktorların şaşkınlığını gizleyemediği vaka...

Malatya'da yaşayan Semra Akgeyik, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, rahminden başlayarak göğüs altına kadar uzanan yaklaşık 40 santimetre çapında büyük bir kitle tespit edildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Engin Yıldırım'ın yönettiği 3 saat süren başarılı bir operasyonla, 7 kilogramlık kitle alınarak hasta sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Engin Yıldırım, yaptığı açıklamada, hastanın şikayetlerinin başlangıcında nefes darlığı ve ciddi karın şişliği yaşadığını belirterek, "Hastamızda oldukça büyük ve hızla büyüyen bir kitle vardı. Yapılan tetkikler sonrası, bu şişkinlik ve kitlenin bir an önce alınması gerektiğini gördük. Ameliyatla 7 kilogramlık kitleyi başarılı bir şekilde çıkardık ve patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçlar olumlu olursa hastamız kemoterapi veya radyoterapiden de kurtulacak" dedi.

Semra Akgeyik, sağlık durumunun iyi olduğunu ve operasyon sonrası rahatladığını ifade etti. "Başlangıçta şişkinliği kilo almak olarak düşünmüştüm, ağrılarım yoktu. Ancak ağrılarım arttı ve karnım genişlemeye başlayınca hastaneye başvurdum. Yapılan tetkikler sonrası kitle tespit edildi ve hemen alınması gerektiği kararı alındı. Şu an sağlığım çok iyi, çok büyük bir ameliyat geçirdim ve sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Doç. Dr. Yıldırım, bu tür kitlelerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etti. Yıldırım, "Kitleler genellikle gaz, bağırsak hareketleri veya idrar problemi olarak yanlış anlaşılabiliyor. Erken teşhis ve müdahale büyük önem taşıyor. Hastanemiz, tüm vatandaşlara 7/24 açık ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor" diye konuştu.