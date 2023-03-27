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Karın estetiği ile obezite sorunu çözülür mü

Günümüzde obezite ciddi ve yaygın bir sağlık sorunu. Op Dr Ali Mezdeği, Karın estetiği ile obezite sorunu çözülür mü sorusunun yanıtı verdi. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:51
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Karın estetiği ile obezite ilişkisi

Karın estetiği ile obezite sorunu çözülür mü
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Editör: Yaşar Gürsoy

“Obezite her şeyden önce ciddi bir sağlık problemidir çünkü iç organların etrafındaki yağlanmalar, zamanla organ yetmezlikleri şeklinde kendisini gösterebilir. Aşırı kilolu bedenler genellikle cerrahi operasyonlara uygunluk göstermez. Ameliyat olsalar dahi ameliyat esnasında yahut sonra kilo kaynaklı gelişebilecek komplikasyonlar mevcuttur. Bu sebepten aşırı kilolu bedenlerde karın germe estetiği çok fazla tercih edilmez. Çünkü estetik aşırı kiloyu ortadan kaldırmaz.

 

Bununla birlikte eğer süreç iyi planlanırsa, hasta önce diyetisyen kontrolünde kilo vermeye başlar. Bu süreçteki en önemli kısım hem hastanın sağlığı, hem de estetik görüntüsü açısından kilo vermektir. Spor destekli diyetle birlikte hasta istediği kiloya ulaşırsa yahut yaklaşırsa, karın germe ameliyatı kilo verme sonucu sarkan derileri toplamak, oluşan çatlakları ortandan kaldırmak ve kasları tekrar sıklaştırıp eski diri görüntüye hastayı kavuşturmak için bir seçenek olarak ortaya çıkabilir. Bununla beraber liposakşın gibi yan uygulamalarla desteklenerek hastanın proporsiyonunda meydana gelen bozukluklar ortadan kaldırılabilir. Bu süreç obez hastalar için en makul olanıdır. Aşırı kilolu kimselerde karın germe ameliyatının uygulanması hem sağlık, hem de görüntü açısından uygun ve mümkün değildir.
Bu nedenle, obezitede karın germe ameliyatı uygulaması yapmak doktorlar tarafından tavsiye edilen bir uygulama olmamakla birlikte, diyetisyen ve antrenör tarafından planlanan bir kilo verme sürecinin sonunda hastayı sağlıklı bir görüntüye kavuşturmak, sarkan derilerini toparlayıp çatlakları ortadan kaldırıp vücutta hala daha kalan fazla yağları yok etmek için karın germe ameliyatları obezite durumunda bir seçenek olarak ortaya çıkar.”

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