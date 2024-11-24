Karın kapattığı anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düşüp, öldü

Olay, saat 19.30 sularında Akhisar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan 2 katlı binada gerçekleşti. Kentte etkili olan kar yağışı yüzünden TV kanallarının bozulduğunu fark eden Veysel Korulu, anteni temizlemek üzere binanın çatısına çıktı.

Korulu, çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Korulu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.