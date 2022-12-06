Karın şişkinliği neden olur?

Karın şişkinliğine ve bu rahatsızlık hissine nasıl veda edebilirsiniz? Cevap: Karın şişkinliğinin nedenleri ile başlar. Bunlar, çok fazla veya çok hızlı yemek gibi önemsiz faktörlerden daha karmaşık durumlara, sindirim sistemi bozuklukları veya farklı hastalıklara kadar uzanır. Sorun devam ederse mutlaka bir uzmana başvurulmalı.



Karın şişkinliği birçok farklı nedenden kaynaklanabiliyor. Şişkinlik laktoz intoleransından irritabl bağırsak sendromuna, viral gastroenteritten peritonite, safra kesesi taşlarından kistik fibrozise kadar birçok hastalığın ortak belirtisi. En yaygın nedenleri ise şöyle:

Stres ve anksiyete,

Dinlenme eksikliği,

Hareketsiz yaşam tarzı.

Yanlış beslenmek, sindirimi tehlikeye atan çok yağlı, fermente olabilen ve baharatlı yiyecekler yemek,

Kötü çiğneme ve çok hızlı yemek,

Aşırı hava yutmak, sakız çiğnemek, sigara içmek veya gazlı içecekler içmek,

Adet öncesi sendromu,

Kötü şeker metabolizması da karın şişkinliğine neden olur. Özellikle çok fazla karbonhidrat tükettiğinizde oluyor…

İŞTE KARIN ŞİŞLİĞİ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER



Sofradayken yapılacak ilk şey, basit ama çok iyi olan üç alışkanlığı edinmektir:

Yavaş çiğnemek,

Öğünlerde ve gün boyunca bol su içmek.

Sakince yemek yemek, ara öğünlerle birlikte günde 5-6 öğün yemek yemek ve yatmadan önce akşam yemeğini geç yemekten kaçınmak,

Bunlar dışında özellikleriyle karın şişliğiyle tamamen doğal bir şekilde savaşmaya yardımcı olan yiyecekler ise şunlar:



ANASON BİTKİ ÇAYI

AKTİF BİTKİSEL KÖMÜR

SU

MAYALI YİYECEKLERDEN KAÇININ

ZENCEFİL

ACI BİBER

REZENE

ELMA

HAREKET EDİN

YAVAŞ ÇİĞNEYİN