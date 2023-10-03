Karın şişkinliğine ne iyi gelir? Karın şişkinliği nasıl geçer? Karın şişkinliğine iyi gelen şeyler

Karın bölgesi vücudumuzun göğüs kısmının altında bulunur. Bu bölgede çeşitli sebeplerden dolayı şişkinlikler meydana gelebilir. Karın şişkinliği sıkça rastlanan bir durumdur ve birçok farklı etkeni vardır. Genelde gaz probleminden kaynaklanan karın şişkinliğinin başka nedenleri de olabilir.

Karın Şişkinliğine Ne İyi Gelir? Karın şişkinliği kişilerde büyük rahatsızlık yaratır. Bu nedenle karın şişkinliğine iyi gelen besinleri tüketmek gerekir. Bunlardan en önemlisi rezene çayıdır.

Rezene çayı günde bir kere içilirse şişkinlik ve şişkinliğin neden olduğu sıkıntılar azalır. Karın şişkinliğine iyi gelen diğer besinler şunlardır:

Taze zencefil çayı bağırsaklardaki parazitleri temizleyerek karın bölgesindeki şişkinliğe iyi gelir.

Nane çayı mide ve karın bölgesindeki rahatsızlıkları giderir. Ayrıca nane çayı sindirim sistemindeki kasların spazm ve kasılmasını önleyen ve gaz çıkışını kolaylaştıran bir besindir.

Papatya çayı her gün içildiğinde midedeki şişkinliği ve karın ağrısını alır.

Anason çayı düzenli olarak içildiğinde mide ve bağırsaklara fayda sağlar. Karın Şişkinliği Nasıl Geçer

Karın şişkinliği günümüzde birçok kişinin yaşadığı sorunlardan biridir. Karın şişkinliğinin geçmesi için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Özellikle hava yutmadan yemek yemeye özen göstermek gerekir. Karın bölgesindeki şişliklerin geçmesi için şunlara dikkat etmek gerekir

Yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Yemekten sonra hemen yatılmamalıdır.

Düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz yapılmalıdır.

Laktoz içeren besinler fazla tüketilmemelidir.

Sebze, meyve ve lifli gıdalar aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.

Asitli, şekerli ve gazlı içecekler ve tatlandırıcılar kullanılmamalıdır.

Bitki çayları içilmelidir.

Karın şişlikleri geçmiyorsa mutlaka bir uzman hekime başvurulmalıdır. Karın Şişkinliğine İyi Gelen Şeyler Bazen karşılaştığımız gaz, şişkinlik ve karnımızdan gelen sesler çok can sıkıcı olabilir. Gün içinde aldığımız besinlerin sindirilmesi sırasında mide gazı oluşur ve bu normal bir durumdur. Fakat aşırı mide gazı, şişkinlik, mide krampları, midenin sertleşmesi günlük hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Bunun için şu yöntemler denenebilir:

Nane gaz, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarının en doğal çözümlerinden biridir.

Papatya çayı gaz ve şişkinlik gibi sorunlar için kullanılan doğal bir ilaçtır.

Zencefil tüm sindirim problemleri için yardım eden bir besindir.

Doğal elma sirkesi sindirime dost bir besindir. Fazla gaz ve şişkinliğin atılmasına yardımcı olur.

Sarı hardal midedeki asit seviyesini düşürerek gaz oluşumunu engeller.

Tarçın mide asidinin duvarlardan emilim miktarını azaltarak gaz oluşumunu önler. Karın Şişkinliğinin Nedenleri Nelerdir? Karın şişkinliğinin erken tokluk hissi, midenin tam boşalmaması gibi sebepleri olabilir. Karın şişkinliğinin altında yatan nedenler bir hastalık olabileceği gibi stresten de kaynaklanabilir. Mide şişkinliğinin genel olarak nedenleri şunlardır:

Stres

Erken tokluk hissi

Midemizin tam boşalmaması

Alkol kullanımı

Gazlı içeceklerin çok içilmesi

Hassas bağırsak sendromu

Aşırı alkol kullanımı

Bağırsak parazitleri

Proteini az besinler

Bağırsaktaki tıkanıklıklar Midede oluşan şişkinliklerin nedenleri kişiye göre değişebilir. Bu yüzden midede oluşan şişkinlikler ve ağrılar çok sık yaşanıyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekir. Ayrıca doktora danışarak mide şişkinliğinin sebebini de öğrenebiliriz. Karın Şişkinliğinin Belirtileri Nelerdir? Karın şişkinliğinin nedenleri ve belirtileri genellikle farklılık gösterir. Bazı kişilerde mide krampı olarak ortaya çıkarken bazılarında ishal görülebilir. Karın şişkinliğinin genel olarak belirtileri şunlardır:

Hazımsızlık

İshal

Midede oluşan kramplar

Gaz oluşumu ve birikimi

Nefes almada zorluk