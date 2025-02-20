Karın tadını çıkarmak istediler, yolda mahsur kaldılar!

Samsun’un Atakum ilçesinde, Kocadağ’da kar eğlencesine giden yaklaşık 30 kişi, buzlanma nedeniyle dönüş yolunda mahsur kaldı. Aynı yolda bir jandarma aracı da yan yatarken, yaralanan olmadı. Mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri Çamlıyazı Merkez Sokak üzerinde araç ile devriye gezdiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayıp, yan yattı.

Ekipler, buzlanan bölgenin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde yolu kesip, vatandaşların da zarar görmesini engelledi. Kocadağ’da karla oynayıp dönüş yolunda olan yaklaşık 30 kişi de burada mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.