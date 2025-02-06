Karın tadını çocuklar çıkardı

Kaynak: İHA
Karın tadını çocuklar çıkardı

Sakarya'da lapa lapa kar yağdı. Karın tadını ise en çok çocuklar çıkardı. Aileleriyle kar topu oynayıp kayak yaparak anın tadını çıkardılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, yeşil alanları beyaza bürüdü.

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Kar sebebi ile Sakarya'da bir günlük okul tatilini de fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde karın keyfini çıkardı.

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Kimi çocuk kardan adam yaparken kimisi ise aileleriyle kayarak kartopu oynadı. Kar tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte Serdivan ilçesinin yüksek kesimlerine gelen İrfan Kahraman, "Eskilerimizin de dediği gibi beyaz örtüyü uzun zamandır bekledik.

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Sonunda geldi. Merkeze çok yağmasa bile biraz yükseklere çıkıldığı zaman ailece eğlenebilecek bir ortam oluştu nihayet.

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Günümüzde artık küresel ısınmanın etkisi ile birlikte kar yağışı azaldı, çocuklarımızı artık küçük bir kar yağışı ile bile eğlendirmek için mecbur böyle yüksek yerlere getiriyoruz" dedi.

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