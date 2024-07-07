Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek

Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Evlerimizde, sokaklarımıza, çantamızda yani bizim bulunduğumuz her yerde bulunabilen karıncalar hakkında sizleri şaşırtacak 25 bilgiyi derledik. Hadi başlayalım!

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 1

Kraliçe karınca, koloninin tek üreme dişisidir ve bazı türlerde 30 yıl kadar yaşayabilir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 2

Karıncalar sosyal böceklerdir ve genellikle büyük kolonilerde yaşarlar. Bir kolonide milyonlarca karınca bulunabilir

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 3

Erkek karıncalar sadece üreme amacıyla vardır ve çiftleştikten sonra genellikle ölürler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 4

Karıncalar feromonlar aracılığıyla iletişim kurar. Feromonlar, yiyecek kaynaklarını veya tehlikeyi belirtir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 5

Bazı karınca türleri, diğer böcekleri avlayarak kolonilerini besler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 6

Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabilirler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 7

Bazı karınca türleri, diğer karınca türlerinin yuvalarına girerek orada yaşar ve onların kaynaklarını kullanır.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 8

Karıncalar, diğer karınca kolonileriyle yiyecek ve toprak için savaşabilirler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 9

Bazı karınca türleri, yaprakları keserek mantar yetiştirir ve bu mantarla beslenir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 10

Bazı karınca türleri gece aktifken, diğerleri gündüz aktiftir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 11

Kraliçe karıncalar bazı türlerde 30 yıla kadar yaşayabilir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 12

Karınca kolonilerinde iş bölümü vardır. Kraliçe yumurtlar, işçiler yiyecek toplar ve koloniyi korur, askerler ise koloniyi savunur.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 13

Bir karınca kolonisinin beyin gücü, küçük bir memeli hayvanınki kadar olabilir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 14

Karıncalar Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunurlar.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 15

Karıncalar yiyecek bulmak için antenlerini kullanarak kokuları takip ederler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 16

Erkek ve dişi karıncalar çiftleşmek için koloniden ayrılıp uçuş yaparlar. Bu uçuşa "nuptial flight" denir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 17

Bal karıncaları, yiyecekleri depolayarak koloniyi besler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 18

Bal karıncaları, yiyecekleri depolayarak koloniyi besler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 19

Bazı karınca türleri, savunma amaçlı olarak asit püskürtebilir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 20

Karıncalar vücutlarına oranla son derece hızlı hareket edebilirler.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 21

Bazı karınca türleri su altında 24 saat hayatta kalabilir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 22

Karınca yuvaları son derece karmaşık yapılardır ve havalandırma, yiyecek depolama ve savunma gibi birçok farklı fonksiyona sahiptir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 23

Bazı karınca türleri, koloninin zarar gören kısımlarını onararak kendi kendini iyileştirebilir.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 24

Bazı karınca türleri, diğer karınca türlerinin larvalarını kaçırarak onları köle olarak kullanır.

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Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek 25

Karıncalar, insanların en eski tarımcılarındandır. Yaklaşık 50 milyon yıl önce mantar yetiştirmeye başladılar.

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