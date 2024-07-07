Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek

Kraliçe karınca, koloninin tek üreme dişisidir ve bazı türlerde 30 yıl kadar yaşayabilir.
Karıncalar sosyal böceklerdir ve genellikle büyük kolonilerde yaşarlar. Bir kolonide milyonlarca karınca bulunabilir
Erkek karıncalar sadece üreme amacıyla vardır ve çiftleştikten sonra genellikle ölürler.
Karıncalar feromonlar aracılığıyla iletişim kurar. Feromonlar, yiyecek kaynaklarını veya tehlikeyi belirtir.
Bazı karınca türleri, diğer böcekleri avlayarak kolonilerini besler.
Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabilirler.
Bazı karınca türleri, diğer karınca türlerinin yuvalarına girerek orada yaşar ve onların kaynaklarını kullanır.
Karıncalar, diğer karınca kolonileriyle yiyecek ve toprak için savaşabilirler.
Bazı karınca türleri, yaprakları keserek mantar yetiştirir ve bu mantarla beslenir.
Bazı karınca türleri gece aktifken, diğerleri gündüz aktiftir.
Kraliçe karıncalar bazı türlerde 30 yıla kadar yaşayabilir.
Karınca kolonilerinde iş bölümü vardır. Kraliçe yumurtlar, işçiler yiyecek toplar ve koloniyi korur, askerler ise koloniyi savunur.
Bir karınca kolonisinin beyin gücü, küçük bir memeli hayvanınki kadar olabilir.
Karıncalar Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunurlar.
Karıncalar yiyecek bulmak için antenlerini kullanarak kokuları takip ederler.
Erkek ve dişi karıncalar çiftleşmek için koloniden ayrılıp uçuş yaparlar. Bu uçuşa "nuptial flight" denir.
Bal karıncaları, yiyecekleri depolayarak koloniyi besler.
Bazı karınca türleri, savunma amaçlı olarak asit püskürtebilir.
Karıncalar vücutlarına oranla son derece hızlı hareket edebilirler.
Bazı karınca türleri su altında 24 saat hayatta kalabilir.
Karınca yuvaları son derece karmaşık yapılardır ve havalandırma, yiyecek depolama ve savunma gibi birçok farklı fonksiyona sahiptir.
Bazı karınca türleri, koloninin zarar gören kısımlarını onararak kendi kendini iyileştirebilir.
Bazı karınca türleri, diğer karınca türlerinin larvalarını kaçırarak onları köle olarak kullanır.
Karıncalar, insanların en eski tarımcılarındandır. Yaklaşık 50 milyon yıl önce mantar yetiştirmeye başladılar.