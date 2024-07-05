Karıncaların birbirlerini ameliyat edebildiği keşfedildi. Korkunç görüntüler çekildi

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Karıncaların birbirlerini ameliyat edebildiği keşfedildi. Korkunç görüntüler çekildi

Çalışkanlığı ile bilinen karıncalara ilişkin keşfedilen gerçek, herkesi hayrete düşürdü.

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