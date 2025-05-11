Karısı polise ifade verirken evi ve arabaları yaktı

Kaynak: İHA

Uşak'ta evli çift arasında çıkan tartışmanın üzerine, kadın emniyette ifade verirken koca ise önce daireyi sonra ise binanın önünde bulunan arabaları yakarak olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın giriş katında oturan koca N.U. (45) ile eşi E.U. (36) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

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Tartışmanın ardından E.U. adlı kadın, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulundu. E.U. emniyette bulunduğu esnada kocası N.U. ise ikamet ettikleri daireyi ve binanın önünde bulunan E.U'ya ait iki aracı yakarak olay yerinden kaçtı.

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Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi ile dairede ve araçtaki yangın başka yere sıçramadan söndürülürken, apartmandaki vatandaşlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Öte yandan, polis ekiplerince çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, olayı gerçekleştiren N.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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