MasterChef’in kaptanlık oyunu için yarışmacılar karışık pizza düellosu yaptı. En iyi pizza yapmak için mücadele eden yarışmacılardan karışık pizza tarifi de yapıldı. MasterChef sonrası pizza tarifleri araştırılıyor. Peki, karışık pizza nasıl yapılır? MasterChef karışık pizza tarifi ve malzemeleri neler?

İşte karışık pizza tarifi..

KARIŞIK PİZZA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1, 5 su bardağı ılık süt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- Yarım paket yaş maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yaklaşık 4 su bardağı un

Pizza sosu için

- 2 büyük boy domates

- 2 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı salça

- 1 tatlı kaşığı kekik

- Tuz

- Mantar, sucuk, salam, sosis, mısır, kasar, siyah zeytin, biber

KARIŞIK PİZZA NASIL YAPILIR?

Hamuru için ılık sütümüzü yoğurma kabına alıp mayamızı eritelim. Diğer malzemeleri ilave edip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamuru 10 dakika dinlendirelim.

Pizza sosu için domateslerimizi ve sarımsağın rendeleyip diğer malzemelerle tencereye alalım. Ocağa alıp kaynatalım. Altını kapatıp soğumaya bırakalım.

Mayalanan pizza hamuru 2 parçaya bölelim. Hamurumuzu merdane yardımıyla açalım. Tepsimize yağlı kağıt serelim. Hamuru tepsiden büyük açıp iç kenar kısımlarına rendelenmiş kaşar koyup kapatalım.

Ardından ortasına hazırladığımız sosu sürüp sırasıyla kaşar mantar ve diğer ince doğranmış malzemeleri ekleyelim. Önceden ısıtılmış pişirelim.