Karışımlı sahte bilezik dolandırıcılığına büyük darbe. 9 tutuklama

Kaynak: AA
Karışımlı sahte bilezik dolandırıcılığına büyük darbe. 9 tutuklama

Bursa'da, karışımlı sahte bilezikleri piyasaya sürmeye çalışan 12 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, "tacir veya şirket yöneticisi olarak dolandırıcılık" ve "serbest meslek sahiplerinin dolandırıcılığı" suçlarıyla ilişkilendirilen 12 şüpheli yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulandı. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 9 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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