Karısına mesaj atan kişiye önce arabayla çarptı sonra pompalı tüfekle öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde karısına mesaj atan kişiyi ilk önce motosikletle giderken aracıyla çarpan adam, sonrasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Karısına mesaj atan kişiye önce arabayla çarptı sonra pompalı tüfekle öldürdü

İHA’nın haberine göre, olay, Çivril İlçesinin Savran Mahallesi ile Sökmen Mahallesi arasında gerçekleşti. Eşine mesaj atan Hüseyin Şahan'ın yanına giden Gökhan Ö., onu yolda motosikletiyle ilerlerken fark edip aracını üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle Şahan yere savruldu. Bu esnada Gökhan Ö., sersemleyen Şahan'ı otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle kafasına ateş ederek öldürdü. Gökhan Ö.'nün kendi ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri incelemenin ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Savran Mahallesinden olan Hüseyin Şahan’ın bekar, Sökmen Mahallesinden olan Gökhan Ö.’nün ise eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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