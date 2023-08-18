Karısından sonra banyoya girdi midesi bulandı. Berfu - Eser Yenenler çiftinden güldüren video

Ünlü komedyen Eser Yenenler’in, eşi Berfu Yenenler ile çektiği video sosyal medyada çokça konuşulacak videolar arasına girdi. Berfu Yenenler’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Berfu Yenenler, duş aldıktan hemen sonra kocası Eser Yenenler banyoya giriyor.
Duş kabininde Berfu Yenenler’in avuç avuç dökülen saçlarını gören Eser Yenenler, gördüklerine inanamadı. Banyo duvarında ve saç tarağında gördüğü saçlara şaşıran Eser yenenler, eşinin dökülen saçlarına dokununca korkup irkildi.
Payşalan video 24 saat geçmeden yüzbinlerce kere izlenip, on binlerce kullanıcıdan beğeni aldı ve sosyal medyada viral videolar arasına girdi.