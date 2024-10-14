Karısını 'beni aldattı' diyerek öldüren adam eşini erkekle aldatmış

Hakim karşısına çıkan zanlı mahkemede "Eşimin beni aldattığını yakaladım, bıçakladım" dedi. Hakimin "Sen eşini aldattın mı" sorusuna ise zanlı, "Erkekle aldattım" diye yanıtını verdi.

"BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Bursa'nın Yıldırım ilçesi yaşayan Erdem Güleç, eşi İrade G. ile arasında büyük bir tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Erdem Güleç mutfaktan aldığı bıçakla eşini boğazından ve 14 yerinden bıçaklamıştı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İrade G.'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Erdem Güleç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Erdem Güleç hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Çocuğa ve alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava sırasında sanık Erdem Güleç, hakimin "Neden öldürdün" sorusuna, "Eşim beni aldatıyordu. Sosyal medyada uygunsuz fotoğraflarını başkalarına gönderdiğini gördüm. Eşim beni küçümseyince cinnet geçirdim. Mutfaktaki bıçakla kendisine vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum" yanıtı verdi.

Hakimin "Sen hiç eşini aldattın mı" sorusuna ise Erdem Güleç, beklenmedik bir şekilde "Erkekle aldattım. Daha önce birlikteliğimiz vardı. Eşimin de bundan haberi vardı" diye yanıt verdi.

Yeni ifadelerin ortaya çıkmasının sonrasında 9. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığın davasını ileri bir tarihe erteledi.