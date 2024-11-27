Karısını boğarak öldürdü sonra polisi aradı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karısını boğarak öldürdü sonra polisi aradı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi kendisini aldattığı iddia ettiği eşini boğazını sıkarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Polis eş katili S.A’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, sabaha karşı saat 03.20 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 753. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Sadık Aras, kendisini aldattığını iddia ettiği 32 yaşındaki eşi Filiz Aras ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sadık Aras, eşinin boğazını sıktı. Filiz Aras hareketsiz halde yere yığıldı. Sadık Aras, polisi arayarak "Eşimi boğarak öldürdüm" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Filiz Aras'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Karısını boğarak öldürdü sonra polisi aradı

Karısını boğarak öldürdü sonra polisi aradı

Karısını boğarak öldürdü sonra polisi aradı

Son Haberler
Sınava girmek için hazırladığı kopya düzeneği polisi geçemedi
Sınava girmek için hazırladığı kopya düzeneği polisi geçemedi
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 43 kişi yakalandı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı