Karısını boğarak öldürdü sonra polisi aradı

Olay, sabaha karşı saat 03.20 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 753. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Sadık Aras, kendisini aldattığını iddia ettiği 32 yaşındaki eşi Filiz Aras ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sadık Aras, eşinin boğazını sıktı. Filiz Aras hareketsiz halde yere yığıldı. Sadık Aras, polisi arayarak "Eşimi boğarak öldürdüm" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Filiz Aras'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.