Karısını boynundan vurup, ambulansı takip eden koca tutuklandı

Kaynak: İHA
Karısını boynundan vurup, ambulansı takip eden koca tutuklandı

Kocaeli'nde karısını silahla boynundan vurup, ambulansı takip eden koca tutuklandı.

Kocaeli Çayırova'da eşini silahla boynundan vurduktan sonra tabancayı başına dayayan ve komşuları tarafından engellenen, daha sonra ambulansın peşinden eşinin kaldırıldığı hastaneye giden adam tutuklandı.


Olay, dün akşam Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. T.A. (45) ile eşi S.A. (37) arasında öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., 2 çocuğunun annesi S.A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı.

Komşuları daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde buldu. T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde gördüler. Komşuları T.A.'nın elindeki tabancayı alarak kendine zarar vermemesi için onu alt kata indirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirdi. Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.A. ise aracına binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanan T.A. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Haberler
Acun Ilıcalı'dan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama geldi
Acun Ilıcalı'dan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama geldi
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illeri turuna çıkıyor
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illeri turuna çıkıyor
Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem (15.10.2024)
Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem (15.10.2024)
Yenidoğan bebeğini hastaneye bırakan kişi aranıyor
Yenidoğan bebeğini hastaneye bırakan kişi aranıyor
Sözcükler daha seçici kullanılsa keşke!
Sözcükler daha seçici kullanılsa keşke!