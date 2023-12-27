Karısını müdür olarak atadı. THY'de skandal atama

Türk Hava Yolları şu günlerde Burak Bekman’ın THY Eğitim Başkanı olmasının ardından eşi Müge Bekman’ın Kabin Eğitim Müdürü olarak THY’de göreve atanmasını konuşuyor.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, özellikle uçucu ekipler ve eğitmenler arasında büyük rahatsızlığa yol açan işe alma ve atama THY’de bütün sistemlerin çöktüğü 1 Kasım günü yapıldı.

2 KEZ ATILMAKTAN KURTULDU

2012 Mayıs’ında THY’de Hava İş Sendikasının grevine katılan o yıllarda kabin amiri olarak görev yapan Müge Bekman, işten atılmasına rağmen araya giren hatırlı kişiler tarafından affedildi, görevine devam etti. 2017’de ise İstinye Üniversitesi’nde ders verdiği ortaya çıkınca ikinci kez atılma riski ile karşı karşıya kaldı.

Çünkü, THY’de çalışırken üst yönetimin izni olmadan başka bir kurumda çalışmak işten atılma sebebi olarak kabul ediliyordu. Müge Bekman, bu durumu da kurumundan istifa ederek aştı.

EŞİ UÇUŞ EĞİTİMİ BAŞKANI OLUNCA THY KAPISI AÇILDI

Aradan geçen yıllarda Müge Bekman’a THY’ye giriş kapıları bir kez daha açıldı. Eşi Burak Bekman, THY’de Uçuş Eğitim Başkanı oldu. A330/350 Tip eğitim müdürü olan Burak Bekman, 15 Haziran 2022’de THY Uçuş Eğitim Başkanlığı’na getirildi.

Bu atamadan yaklaşık 1 yıl sonra Müge Bekman ile THY’nin yolları tekrar kesişti. Geçen 1 Kasım’da yani, THY’de tüm sistemlerin çöktüğü gün Müge Bekman Kabin Eğitim Müdürü olarak atandı.

KADROSU AJET ÜZERİNDEN YAPILDI

Müge Bekman’ın işe girişi önce eşinin Başkanlığını yaptığı Uçuş Eğitim Başkanlığı kadrosundan yapıldı.

Sonra Ajet personel yapısı oluşur oluşmaz çalkantılı ve itirazlı bir süreden sonra Ajet Kabin Eğitim Müdürü olarak ataması gerçekleştirildi.

RAKİPLER DEVRE DIŞI

Ajet için Kabin Eğitim müdürlüğü yapacak kariyere sahip olan ve THY Uçuş Eğitim Başkanlığında Kabin Eğitimi bölümünde görevli 7 personel ise hızla ek görevleri alınıp-hatta uçuşa gönderildi.

SİVİL HAVACILIK KAYITSIZ KALDI

Müge Bekman’ın atanması için bir tür yer açma, rakipleri devre dışı bırakma anlamına geldiği iddia edilen bu olaydan sonra hatta dönen Kabin Amirleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne giderek bu durumu bildirmek istediler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise THY’nin iç işlerine karışma alışkanlıkları olmadığını bildirerek bu duruma kayıtsız kaldı.

SOSYAL MEDYADAN BİRBİRLERİNİ KUTLADILAR

Müge Bekman’ın eşi THY Uçuş Eğitim Başkanı Burak Bekman Linkedin ‘den karısı için ,’müge hocam hayırlı olsun . Başarılarınızın devamını dilerim. Tebrikler.‘ diye mesaj attı.

Müge Bekman yani eşi de şöyle cevap verdi:

‘Çok teşekkür ederim Burak başkanım’

Bekman ailesi birbirlerini sosyal medyadan kutlaya dursun, THY’de ise bu atamanın çalkantıları devam ediyor, uçucu ekipler ve eğitmenler bu “skandal” atamayı konuşuyor.