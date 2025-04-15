Karısını öldüren adam da öldü

Afyonkarahisar'da eşi Şerife Karataş'ı (34) tabancayla öldürüp, intihar girişiminde bulunan Ersin Karataş (36) da hayatını kaybetti. Ersin Karataş'ın, çocuğuna ait eşyaları getirdiği sırada boşanma aşamasındaki Şerife Karataş'a saldırdığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 822'nci Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Şerife Karataş ile eşi Ersin Karataş'ı yerde bilinci kapalı, kanlar içinde buldu. İlk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne, Ersin Karataş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Karataş, kurtarılamadı. Ersin Karataş da gece saatlerinde hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA VALİZ VE EŞYALAR BULUNDU

Polisin olay yerindeki incelemesinde, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Ersin Karataş'a ait 20 L 8656 plakalı aracın çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi. İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve Ersin Karataş'ın ardından kendisini vurduğunu tespit etti. Şerife Karataş, Sinanpaşa'nın Taşoluk beldesinde toprağa verildi. Ersin Karataş'ın cenazesi ise otopsini ardından yakınları tarafından teslim alındı.

3 AYDIR ANNESİ İLE YAŞIYORMUŞ

Sinanpaşa ilçesindeki bir fırında birlikte çalışan Şerife ve Ersin Karataş'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Yıllar önce ailesinin rızası olmadan Ersin Karataş ile evlenen Şerife'nin 3 aydır annesinin evinde yaşadığı ve 7'nci sınıf öğrencisi kızı olduğu belirtildi. Ersin Karataş'ın çocuğuna ait eşyaları getirip, teslim ettiği sırada boşanma aşamasındaki Şerife Karataş'a saldırdığı ortaya çıktı.