Karısını ve 11 yaşındaki oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü

Kaynak: DHA
Karısını ve 11 yaşındaki oğlunu gözünü kırpmadan öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İsmail Çakmak isimli şahıs, eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Çanakkale'nin Şirintepe Mahallesi 709. sokaktaki evde yaşayan ve su tesisatçısı olarak çalışan İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi sonrası İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.

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Sesleri duyan komşuların haber vermesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda İsmail Çakmak ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay yerindeki inceleme devam ediyor.

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