Karısını ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti. Gaziantep'te aile katliamı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde berberlik yapan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra Demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir, 6 yaşındaki kızı Edanur Demir'i tabancayla öldürdü. Karısı ve 4 çocuğu tabancayla öldüren Ahmet Demir aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyan komşuları durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 kişilik aileden kurtulan olmadığını tespit etti. Polis olayın neden kaynaklandığını araştırıyor.