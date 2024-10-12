Karısını ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti. Gaziantep'te aile katliamı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karısını ve 4 çocuğunu öldürüp intihar etti. Gaziantep'te aile katliamı

Gaziantep'te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde berberlik yapan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra Demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir, 6 yaşındaki kızı Edanur Demir'i tabancayla öldürdü. Karısı ve 4 çocuğu tabancayla öldüren Ahmet Demir aynı silahla intihar etti.

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Silah sesini duyan komşuları durumu 112'ye ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 6 kişilik aileden kurtulan olmadığını tespit etti. Polis olayın neden kaynaklandığını araştırıyor.

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