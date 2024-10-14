Karısını vurdu ambulansı takip etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karısını vurdu ambulansı takip etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karısını boynundan vurduktan sonra tabancayı başına dayayan şüpheli, komşuları tarafından engellendi. Otomobiline binerek ambulansın peşinden eşinin kaldırıldığı hastaneye giden zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında oturan T.A. (45) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.A., iki çocuğunun annesi olan S.A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı.

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Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında, kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.'nın elindeki tabancayı alarak kendine zarar vermemesi için onu alt kata indirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.A. ise otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanan T.A., gözaltına alındı.

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