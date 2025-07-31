Karısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki halı saha bölgesinde yaşandı. Eşiyle beraber sahil yolunda gezen Uğur Deniz (35) daha önce aralarında sorun olduğu iddia edilen Ersin K. ile yüz yüze geldi. Üzerindeki bıçağı çeken şüpheli, Uğur Deniz'i eşinin önünde defalarca bıçakladı. Ağır şekilde yaralanan Uğur Deniz Karamürsel Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Deniz, uygulanan tüm tedavi girişimlerine karşın hayata tutunamadı.

Olayın hemen sonrasında tanık olan bir vatandaş, "Eşimin arkadaşlarıyla halı saha maçını seyretmeye gitmiştim. Yaralı genç kan revan içinde koşarak yardım talebinde bulundu. Peşinden vicdansız saldırgan elinde kanlı bıçakla yaklaştı. Yanımdaki arkadaşımla birlikte olay yerinden uzaklaştık. Güvenlik görevlileri şüpheliyi gözaltına aldı. Ambulans gereğinden fazla gecikti. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra ulaştılar. Eğer o genç hayatını kaybederse, bunun sorumlusu geç kalan ambulans ekibidir" ifadelerini kullandı.

Polis birimleri sahil şeridinde delil incelemesi yaparken, olayla bağlantılı soruşturma süreci başlatıldı.