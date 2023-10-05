Karısının vajinasında havai fişek patlatan Ukraynalı adam tutuklandı

Çekya'da Ukrayna uyruklu bir adam eşini önce dövdü, sonra da vajinasında havai fişek patlattı. 35 yaşındaki kadının ağır yaralı olarak hastanede yattığı belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karısının vajinasında havai fişek patlatan Ukraynalı adam tutuklandı

Çekya basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'nden 36 yaşındaki bir mülteci, karısının içinde piroteknik cihazı patlattığı iddiasıyla Çek Cumhuriyeti'nde tutuklandı.

Karı-koca olan 1988 doğumlu kadın, kendinden 1 yaş büyük eşi Oleksandr S.'nin saldırısına uğradı. Adam eşini önce dövdü, ardından vajinasına havai fişek soktu ve patlattı.

Patlama sırasında kadının iç organlarının büyük hasar aldığı bildirilirken, kadın ağır bir kanama yaşadı. Kocası Oleksandr S. karısını arabaya bindirip Plzeň Lochotín Üniversite Hastanesi'ne götürdü ve hastane önüne bıraktı.

Ağır yara alan kadının derhal ameliyata alındığı belirtilirken, Oleksandr'ın doktorlara kadının yaralanmasının karnına aldığı darbeden kaynaklandığını söylediği bildirildi. Ancak hastane personeli ona inanmadı ve yetkilileri uyardı.

Karısını dövmekle, ardından da mahrem bölgesine havai fişek sokarak burada patlayarak ciddi şekilde yaralanmasına neden olmakla suçlanan adamın suçlu bulunursa on yıl parmaklıklar ardında kalacağı belirtildi.

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