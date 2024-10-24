Karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! Sinsice yaklaştığı otobüs şoförünü boğazından bıçakladı

Arjantin'in Glew kasabasında cerrahi maskeli bir yolcu, 43 yaşındaki otobüs şoförü Figueroa'yu araç kullandığı esnada boğazından bıçakladı.

Saldırgan otobüsten kaçarken, Figueroa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırganın Jesús Calipsto olduğunu tespit etti. Calipsto'nun eşi, Figueroa ile yıllar önce yaşadığı ilişkiyi kocasının öğrenmesi üzerine cinayeti işlediğini söyledi.

Yetkililer, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiğini ve soygun ya da başka bir motivasyon olmadığını doğruladı. Calipsto, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.