Kariye Camisi'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Kariye Camisi inşasından sonra uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1945 yılında "ulusal anıt" ilan edilmesi sonrasında müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında saf tutmak için Kariye Camisi'ne geldi.

Namazdan önce tarihi eser niteliğindeki mozaiklerin zarar görmemesi için ısıtıcı çalıştırılamadığı duyurusu yapıldı.

Caminin dolduğunu gören bazı vatandaşlar içeri giremeden geri döndü. Kılınan teravih namazının ardından dua edildi, salavat ve tekbirler getirildi.

Namaz sonrası vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli tarafından salep ikram edildi.