YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı koordinesinde hayata geçirilen Yetenek Kapısı Platformu kapsamında Üniversitenin öğrenci ve mezunları için akademik birimleri tarafından Kariyer Danışmanı olarak görevlendirilen akademik personele yönelik Kariyer Danışmanları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İİBF Konferans Salonunda yapılan toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Özden Cankara, Koordinatör Yardımcıları Araş. Gör. Esma Sağdıç ve Öğr. Gör. Dr. Hasan Tevfik Güzel’in sunumlarında kariyer danışmanlığının işleyişi, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, Yetenek Kapısı üzerinden yürütülen randevu sisteminin önemi ve Ulusal Staj Programı’nın geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ve gerçekleştirilen toplantı hakkında bir mesaj yayımlayan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, “Üniversitemizde birimler ve akademik personel arasında etkileşimi arttıracak bu tarz toplantıların düzenlenmesini önemsiyoruz. Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünün bugün geldiği noktada önceki dönem Koordinatörümüz Prof. Dr. H.Tezcan Uysal’a ve ekibine görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Gerek Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında özel sektörle gerekse Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu sektörü ile uyum içerisinde gerçekleştirdikleri çok sayıda etkinlik Üniversitemiz için büyük öneme sahiptir. Özellikle bu dönemde geliştirilen Kariyer Portalı ve Mezun Bilgi Sistemi gibi bilişim temelli platformların yüksek katma değeri olduğunun altını çizmek isterim. Başarılı çalışmalar sonucunda önemli bir ivme kazanan Kariyer Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekleşen görev değişimi, tıpkı bir bayrak yarışıdır. Görevi devralan yeni yönetimimizin de aynı azimle ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor, kendilerine başarılar dilerim” dedi.