Karl-Anthony Towns yıldızlaştı, New York Knicks kazandı

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Karl-Anthony Towns yıldızlaştı, New York Knicks kazandı

NBA’de New York Knikcs, Washington Wizards’ı mağlup etti. Bu sezon 44. galibiyetini alan Knicks’te başrolü Karl-Anthony Towns üstlendi.

NBA’de normal sezon 5 maçla devam etti. New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 mağlup ederek iki maç sonra kazandı. Sezonun 44. galibiyetine imza atan Knicks'te Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.

Wizards'ta, Kyshawn George 15 sayı ve 10 ribaunt, Jordan Poole ise 25 sayıyla oynamasına rağmen sezonun 55. mağlubiyetini önleyemedi.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 115-146

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 108-114

New York Knicks-Washington Wizards: 122-103

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 124-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 108-103

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