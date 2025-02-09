Kocaeli'de muazzam görüntü! proje sayesinde vatandaşlara imkan doğdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de muazzam görüntü! proje sayesinde vatandaşlara imkan doğdu

Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'de, beyaz örtüyle kaplanan doğada 2 kızılgeyik vatandaşların kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'de, beyaz örtüyle kaplanan doğada 2 kızılgeyik vatandaşların kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Kızılgeyik Yerleştirme Projesi" kapsamında, geçtiğimiz yıl Ormanya'da yetiştirilen kızılgeyikler 19 Eylül 2024'te Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salınmıştı.

Kışın etkisini hissettirdiği ve yerlerin tamamen karla kaplandığı Kartepe'de, kızılgeyiklerden 2'si vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kızılgeyiklerin karlar üzerinde özgürce dolaştığı anlar dikkat çekti.

Karla kaplı alanlarda kızılgeyik güzelliği

Karla kaplı alanlarda kızılgeyik güzelliği

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