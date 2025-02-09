Karla kaplı dağda görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen doğal yaşamı koruma çalışmaları kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen 8 dişi, 2 erkek olmak üzere 10 kızılgeyik, 19 Eylül 2024 tarihinde doğaya salındı. Kartepe'nin eteğindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, geyiklerden ikisi kar yağışıyla birlikte görüntülendi. Kar yağışı altında geyiklerin, dolaştığı anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Geyiklerin karlı ortamdaki görüntüsü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Ormanya Geyik Üretim Merkezi'nde çoğaltılan ve Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme projesi kapsamında Kartepe Kuzuyayla bölgesinde salınan dişi ve erkek birey aynı bölgede görüntülendi ifadeleri kullanıldı.