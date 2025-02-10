Karla kaplı kent görsel şölen sundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karla kaplı kent görsel şölen sundu

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. KAr yağışının ardından karlı kaplı orman görenleri adeta büyüledi.

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte Trabzon, Giresun ve Gümüşhane sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Kızılağaç Yaylası'nda seyirlik manzaraya dönüştü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Trabzon, Giresun sınırları içinde yer alan Sis Dağı ve Gümüşhane'deki Kızılağaç Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Etkili olan kar yağışının ardından güneşin doğuşuyla birlikte karla kaplı orman seyirlik manzara oluşturdu. Karın evlerin boyuna ulaştığı yaylalarda ortaya çıkan görüntüler dron kamerasıyla görüntülendi. Güneşin etkisini göstermesiyle Sis Dağı zirvesinden görülen, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Karadeniz görsel şölen sundu.

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