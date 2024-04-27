Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu

Kars-Ardahan yol güzergahında bulunan ve 75 metre yükseklikten dökülen bu şelale, yıl boyunca sunduğu eşsiz doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.
Susuz Kaymakamlığı’nın geliştirdiği bir proje sayesinde oluşturulan “Susuz Şelalesi Mesire Alanı”, ziyaretçilere piknik yapma ve şelaleyi izleme imkanı sunan bir seyir terasıyla donatıltı.
İlkbahar aylarında yoğun kar yağışının etkisiyle bembeyaz bir örtüye bürünen şelale, eriyen karlarla birlikte daha da görkemli bir akışa sahip oldu.
Kış aylarında buzlarla kaplı olan şelale, baharın renkli çiçekleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.
Şelalenin aktığı noktaya inen ziyaretçiler, burada fotoğraf çekme şansı bulurken, şelale aynı zamanda drone ile havadan da görüntülendi.
İşte o görüntüler;