Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu

Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu
Kaynak: AA
Kars’taki Susuz Şelalesi, kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerden biri olarak bilinir. Karların erimesiyle birlikte şelalenin su seviyesi artmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 1

Kars-Ardahan yol güzergahında bulunan ve 75 metre yükseklikten dökülen bu şelale, yıl boyunca sunduğu eşsiz doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 2

Susuz Kaymakamlığı’nın geliştirdiği bir proje sayesinde oluşturulan “Susuz Şelalesi Mesire Alanı”, ziyaretçilere piknik yapma ve şelaleyi izleme imkanı sunan bir seyir terasıyla donatıltı.

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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 3

İlkbahar aylarında yoğun kar yağışının etkisiyle bembeyaz bir örtüye bürünen şelale, eriyen karlarla birlikte daha da görkemli bir akışa sahip oldu.

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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 4

Kış aylarında buzlarla kaplı olan şelale, baharın renkli çiçekleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 5

Şelalenin aktığı noktaya inen ziyaretçiler, burada fotoğraf çekme şansı bulurken, şelale aynı zamanda drone ile havadan da görüntülendi.

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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 6

İşte o görüntüler;

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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 7
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 8
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 9
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 10
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 11
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 12
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 13
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 14
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 15
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 16
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 17
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Karlar eridi Susuz Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu 18
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