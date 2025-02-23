Karla kaplı yolda zorlu yolculuk! Ataşehir’de gelin ve damat için seferber oldular

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timi, zorlu kış şartlarında 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. 22 Şubat Cumartesi günü Kayışdağı Mahallesi Harmanyolu Sokak'ta düğün yapacak bir çiftin, yollarının açık tutulması talebiyle belediyeye başvurması üzerine, karla mücadele ekipleri hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen, ekipler kısa sürede gerekli müdahaleleri yaparak çiftin en özel gününü sorunsuz şekilde geçirmelerini sağladı.

Ataşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların günlük yaşamında aksama yaşanmaması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, gelen taleplere anında yanıt veriyor. 7 gün 24 saat sahada aktif olarak çalışan belediyenin Kar Timi, düğün hazırlığı yapan çiftin talebi üzerine harekete geçti. Düğün konvoyunun hareket edeceği yola müdahale eden ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirip yolları temizlerken, çiftin düğünlerini yapacağı mekana erişimine katkı sağladı.

'ÇİFTİMİZİN EN ÖZEL GÜNLERİNDE KATKI SAĞLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK'

Karla mücadele çalışmalarını sahada takip eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de gelen talep sonra çiftin bulunduğu sokağa gitti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, yeni evlenecek çiftle de sohbet ederek kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diledi. Adıgüzel, "Bugün, Ataşehir'deki bir çiftimizin en özel günlerinden birine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kış şartlarının zorluklarına rağmen, vatandaşlarımızın özel anlarının sorunsuz bir şekilde geçmesi için karla mücadele ekiplerimizle birlikte çalışarak, yolları güvenli hale getirdik. Ataşehir Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu özel günde çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor, düğünlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

ÇİFTTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Çift, Ataşehir Belediyesi'ne olan memnuniyetini dile getirerek, bu özel günlerinde gösterilen destek için teşekkür etti.