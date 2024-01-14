Karlı ve buzlu yolda nasıl yürünür? Bunu yapmazsanız canınız çok yanar

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, kış aylarının gelmesiyle birlikte karlı ve buzlu zeminlerde yürümenin potansiyel risklerini vurgulayarak, önleyici önlemler hakkında detaylı bilgiler verdi.
Ayakkabı seçiminin önemine vurgu yaparak, geniş tabanlı, düz ve kaygan olmayan malzemelerden yapılmış ayakkabıların tercih edilmesini önerdi.
Bu tip ayakkabıların, daha iyi bir tutunma sağlayarak düşmeleri önleyebileceğini belirtti.
Cansabuncu, yürüme şeklinin de önemli bir faktör olduğunu ifade ederek, küçük ve yavaş adımların, ayakların yere sağlam basmasını sağlayacağını, penguen tarzı yürümenin ise dengeyi kolaylaştırabileceğini söyledi.
Ayrıca, eğimli yollardan inerken adımların tek tek ve sağlam bir şekilde atılması gerektiğini vurgulayarak, merdiven inerken korkuluklardan destek alınması, ellerin ceplerde olmaması ve denge kontrolü için en az bir elin boşta olmasına dikkat çekti.
Karlı havalarda parlak ve kaygan zeminlerden kaçınılması gerektiğini belirten Cansabuncu, karın daha yumuşak olduğu zeminlerde yürümenin düşmeleri önleyebileceğini ekledi.
Son olarak, mümkünse merdivenlerin yanlarındaki korkuluklardan destek alınması, ellerin boşta olması ve ağır cisimlerin taşınmamasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, bu basit önlemlerin kış aylarında ortopedik yaralanmaların riskini azaltabileceğini söyledi.