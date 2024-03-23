Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü

Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü
Kaynak: DHA
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı tek katlı evler kara gömülürken, ekiplerin ilçedeki temizlik çalışmaları sürüyor.
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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 1

Karlıova ilçesinde son 1 haftadır devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 2

Aralıksız süren kar nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 3

Bazı tek katlı evler kara gömüldü.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 4

Kar kalınlığının merkezde 20 santimetre olduğu ilçede, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 5

Ekiplerin temizledikleri kar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 6

Belediye çalışanı Turan Eroğlu, çalışmaların süreceğini belirterek, "Bugün 23 Mart ve ilçemizde halen kar yağıyor.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 7

Dün akşamdan beri yağan karla birlikte 20 santimetre kar kalınlığı var.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 8

İş makineleri ile topladığımız karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz" dedi.

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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 9
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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 10
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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 11
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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 12
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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 13
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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 14
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Karlıova’da 25 köy yolu kapandı. Tek katlı evler kara gömüldü 15
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