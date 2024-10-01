Karlıova'da korkutan deprem

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karlıova'da korkutan deprem

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05:04'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

KANDİLLİ 3,4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 3,4 olduğunu ve merkez üssünün Karlıova ilçesinin Soğukpınar köyü olduğunu aktardı.

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