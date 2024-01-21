Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi için malzemeler neler?
Hem pratik hem de sağlıklı bir atıştırmalık tarifi arayanlar karnabahar kızartması tarifini araştırıyor. Klasik karnabahar tariflerinden sıkılanlar için karnabahar kızartması tarifini derledik. Peki, karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi için malzemeler neler?

Yapımı oldukça basit ve kısa sürede hazırlanan karnabahar kızartması tarifi sağlıklı yemek tarifi arayanlar için ideal. Evde kolayca hazırlayacağınız karnabahar tarifini derledik. Peki, karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi için malzemeler neler?

İşte karnabahar kızartması tarifi…

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 adet orta boy karnabahar

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 2 yumurta

- Ayçiçek yağı

Sos için yoğurt, sarımsak, tuz

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KARNABAHAR KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın ve yıkayın. Bir tencerede tuzlu su kaynatın ve karnabaharları içine ekleyin. Karnabaharlar yumuşayana kadar yaklaşık 5-7 dakika haşlayın. Haşlanan karnabaharları süzün ve soğuk suyla durulayarak yumuşamasını engelleyin.

Sos için yoğurdu bir kaba alın. Sarımsak eklemek istiyorsanız rendeleyin ve yoğurdu karıştırın. Tuz ekleyerek sosu hazırlayın.

Bir kaba unu alın. Başka bir kaba süt ve çırpılmış yumurtaları karıştırın. Karnabahar çiçeklerini önce una, sonra süt ve yumurta karışımına batırın.

Ayçiçek yağını bir tavada ısıtın. Karnabaharları yağda kızartın. Her iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar kızartın.

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