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Tam mevsimi; Karnabahar şifa deposu

Kışın en sevilen sebzelerinden karnabaharın suyu adeta şifa deposu. İşte o suyun mucizevi yararları…

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:51
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Karnabahar Suyu ne işe yarar?

Tam mevsimi; Karnabahar şifa deposu
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Her gün içebileceğiniz karnabahar suyu, içeriğinde bolca C ve B6 vitamini barındırıyor.

KARNABAHAR SUYUNUN YARARLARI

B vitamini açısından zengin olan karnabahar suyu, sinir sisteminin gelişimine katkı sağlıyor. Diğer yararları ise şöyle:

Yüksek lif oranı sayesinde kolesterolü dengeliyor.

Karnabahar suyunun içerisinde yüksek oranda demir bulunuyor. Bu durum kansızlığa iyi geliyor ve kansızlığın getirdiği yorgunluk, halsizlik hallerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

Regl sancılarının azaltılmasını sağlıyor.

Zararlı bakterilerin vücutta birikimini engelliyor.

Sindirimi düzenliyor.

Bünyesinde barındırdığı zengin A vitamini sayesinde katarakt hastalığının önüne geçiyor.

Sinir sistemindeki hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Bu durum depresyon ve stres gibi olumsuz durumların yaşanmasını engelliyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Meme kanseri, mesane ve akciğer kanseri gibi hastalıklara karşı etkili olduğu biliniyor.

Thaiamin maddesi içerdiği için beyin sağlığını koruyor. Bu durum Alzheimer hastalığına engel de oluyor.

Antioksidan etkisi bulunuyor.

C vitamini açısından zengin olarak biliniyor.

Düzenli kullanıldığı zaman kabızlığı engelliyor.

Bol miktarda lif içermesi sayesinde kan şekerinin seviyesini düşük tutabiliyor.

KARNABAHAR SUYU ZAYIFLATIR MI?

Karnabahar suyu C vitamini yönünden de zengin olarak biliniyor. Bu durum besin kaynaklı antioksidan etkisi yaratmasını sağlıyor. Antioksidan etkisi sayesinde vücutta tümör hücrelerinin oluşumunu da engelliyor. Aynı zamanda zararlı serbest radikalleri de uzaklaştırmaya yardımcı oluyor.

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