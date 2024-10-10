Karnabahar yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Karnabahar, sağlıklı ve besleyici bir salatanın ana malzemesi olarak kullanılabilir. Çiğ karnabahar, salataya eklenerek kıtır kıtır bir doku sağlar. Renkli salatalar hazırlamak için karnabaharın yanı sıra domates, salatalık ve havuç gibi diğer sebzeleri de kullanabilirsiniz. Zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla tatlandırarak lezzetini artırabilirsiniz. Ayrıca, haşlanmış karnabaharı da salatada kullanarak daha yumuşak bir doku elde edebilirsiniz. Karnabahar salatası, sağlıklı bir atıştırmalık veya öğle yemeği için harika bir seçenektir. Bu şekilde, karnabaharın faydalarını lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.