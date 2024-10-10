Karnabahar yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Karnabahar, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan besin maddeleriyle doludur. İçerdiği lif, potasyum ve antioksidanlar, kalp-damar hastalıklarının riskini azaltabilir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken, lif içeriği kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, karnabaharın antiinflamatuar özellikleri, kalp sağlığını destekleyebilir. Düzenli olarak karnabahar tüketmek, kalp sağlığını koruma açısından önemli bir faktördür. Böylece, sağlıklı bir kalp ve damar sistemi için karnabaharı diyetinize eklemeyi unutmayın.