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  • Karne hediyesi olarak annesi et aldı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın

Karne hediyesi olarak annesi et aldı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın

Kasapta gördüğü öğrenciden, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığı yanıtını alan muhabirin ve çocuğun görüntüleri gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 19:46
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Karne hediyesi olarak annesi et aldı

Karne hediyesi olarak annesi et aldı. Enflasyonu düşük gösterenler utansın
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'ESK'nin kararı piyasayı etkiler mi?' başlıklı haberde kasaplara giden muhabir müşterilere sorular sordu.

Habertürk ekranlarında Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde bir çocuğun cevabı dikkat çekti. Bir müşteri, "Oğlum askerden gelecek onun için biraz yüklendik" ifadelerini kullandı.

KASAP DA 3 KALEM PİRZOLA HEDİYE ETTİ

Muhabirin soru sorduğu bir çocuk ise, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Avukat Ergün Kazanır bu görüntüleri Twitter'da paylaşarak, "Az evvel haberlerde seyrettim, kasapta elinde karneyle bir çocuk şey dedi; annem karne hediyesi et aldı… Böyle dünyanın da böyle adaletin de taaa içine…." ifadelerini kullandı. 

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Kendilerince yeni Türkiye dedikleri bu mu?
21.01.2023 08:45
İslami, dini ve ahlaki değerlerimiz uzerinde tepinde tepine istismar aracı olarak kullanarak bizi getirdikleri nokta işte bu. Sahte muhafazakar maskesi kullanan siyasiler.  
 
Amsterdam
21.01.2023 08:43
Eeeyyy. Saraydaki....gūzelim ūlkeyi ne hale getirdin.  
 
Sezai kurt
21.01.2023 08:19
Bizide bu hükümet ve onun taraftarlarıyla aynı yerde tutma Allahım. Hırsızla aynı evde, kul hakkı yiyenle yanyana tutma Allahım  
 
TÜM YORUMLAR (35)
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