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İlkokul öğrencisinin 'Annem karne hediyesi et aldı' sözleri milyonları etkiledi

Kasapta gördüğü öğrenciden, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığı yanıtını alan muhabirin ve çocuğun görüntüleri gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 19:46
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Karne hediyesi olarak et alınan çocuk duygusal anlar yaşattı

İlkokul öğrencisinin 'Annem karne hediyesi et aldı' sözleri milyonları etkiledi
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'ESK'nin kararı piyasayı etkiler mi?' başlıklı haberde kasaplara giden muhabir müşterilere sorular sordu.

Habertürk ekranlarında Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde bir çocuğun cevabı dikkat çekti. Bir müşteri, "Oğlum askerden gelecek onun için biraz yüklendik" ifadelerini kullandı.

KASAP DA 3 KALEM PİRZOLA HEDİYE ETTİ

Muhabirin soru sorduğu bir çocuk ise, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Avukat Ergün Kazanır bu görüntüleri Twitter'da paylaşarak, "Az evvel haberlerde seyrettim, kasapta elinde karneyle bir çocuk şey dedi; annem karne hediyesi et aldı… Böyle dünyanın da böyle adaletin de taaa içine…." ifadelerini kullandı. 

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Ermis
20.01.2023 20:38
Su cocugun ahini almaktanda mi korkmuyorsunuz.O sandik kurulacak o hesap sorulacak.Bu cocugun sofrasindan etini calan kufurbaz mutahitler hesap verecek.  
 
BEDUALARLA GİDİYORSUNUZ
20.01.2023 20:36
NE YAZACAĞIMI ŞAŞIRDIM,NUTKUM TUTULDU,BU İKTİDARİ BUNDAN GÜZEL NE ANLATABİLİR?  
 
Görkem
20.01.2023 20:25
Nutkum tutuldu ah yavrum vah yavrum emekliyim ama sana yetecek kadar gücüm var...  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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