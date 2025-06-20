Karne mutluluğuna gölge düştü!

Kaynak: İHA
Karne mutluluğuna gölge düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karnesini aldıktan sonra arkadaşlarıyla parkta oyun oynarken korkuluklara sıkışan çocuk, mutlu gününde dehşeti yaşadı.

Olay, İnegöl'de saat 11.30 sıralarında Kamer Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 yaşındaki Y.B., karnesini aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynamaya başladı. Oyun oynarken kaydırağın yan kısmındaki korkuluklara dizleri sıkışan çocuğun çığlıklarına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, daha fazla ayakta duramayan çocuğun altına esnaftan alınan sandalye konuldu.

Kısa sürede olay yerine gelen İnegöl itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu küçük çocuğun bacaklarını zarar vermeden sıkıştığı yerden kurtardı. Olay sırasında Y.B. büyük korku yaşarken, sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmesi sonucu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kurtarılan çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam etmesi ise gülüşmelere sebep oldu.

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