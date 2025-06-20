Karneler alındı, kritik uyarı yapıldı: 15 dakikayı geçmemeli

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karneler alındı, kritik uyarı yapıldı: 15 dakikayı geçmemeli

Kırıkkale'de karne törenine katılan Vali Mehmet Makas, öğrencilere karnelerini aileleriyle birlikte takdim etti. Çocuklara kitap ve hediyeler verilirken, dijital bağımlılığa karşı da dikkat çekici mesajlar verildi.

Kırıkkale'de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 45 bin 259 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, öğrencilere karnelerini velileriyle birlikte verdi.

Öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden Vali Makas, dijital bağımlılığa dikkat çekerek, yaz tatili boyunca çocukların günde 15 dakikadan fazla telefonla zaman geçirmemesi gerektiğini vurguladı. Törende öğrencilere karnelerinin yanı sıra kitaplar ve çeşitli hediyeler de verildi.

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Okuma-yazma birincisi olan ilkokul öğrencisi Merve Berin Cihangiroğlu, "Çok kitap okudum, çok çalıştım. Bu sayede kazandığım için çok mutluyum" dedi. Annesi Aysema Cihangiroğlu ise, "Kızımın başarısının arkasındayım. Her şekilde desteklemeye çalıştım. Bu aynı zamanda hocamızın da başarısı" ifadelerini kullandı.

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İlk karne heyecanını yaşayan veliler de duygularını paylaştı. Senem Erman, "Çok mutluyum, ilk karne günü çok heyecanlıyız. Karneyi oğluma Vali Bey'in eşliğinde verdik" dedi. İlkokul öğrencisi Defne Ergün ise "Kitaplar okuyacağım, dersimi yapacağım. Arkadaşlarımı çok seviyorum, onlarla iyi vakit geçireceğim" şeklinde konuştu.

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