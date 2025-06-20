Karneleri aldılar, polis Ömer'e koştular: Öğrencilerden unutulmaz jest!

2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla Amasya’da 53 bin 631 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Kent merkezindeki ilkokulda karne töreninden sonra okuldan çıkan öğrenciler, yıl boyu sabahları ve okul çıkışlarında güvenli geçişlerini sağlayan trafik polislerine minnettarlıklarını sundu.
Öğrenciler, ellerinde karneleriyle yaya geçidinde bekleyen polis memuruna koşarak, “Teşekkürler Ömer Amca” diyerek sarıldı. Polis memuru da çocuklara teşekkürlerini iletti.
Öğrencilerden Elif Nurdane Yolcu (8), “Bugün karne aldık. Trafik polisi Ömer amcamız bizi tüm yıl boyunca karşıdan karşıya geçirdi. Biz de karne sevincimizi onunla paylaştık” dedi.