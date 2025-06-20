Karneleri aldılar, polis Ömer'e koştular: Öğrencilerden unutulmaz jest!

Kaynak: DHA

Amasya’da ilkokul öğrencileri, karne aldıktan sonra yaya geçidinde görev yapan trafik polisine koşarak, “Teşekkürler Ömer Amca” diyerek sarıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla Amasya’da 53 bin 631 öğrenci karne sevinci yaşadı.

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Kent merkezindeki ilkokulda karne töreninden sonra okuldan çıkan öğrenciler, yıl boyu sabahları ve okul çıkışlarında güvenli geçişlerini sağlayan trafik polislerine minnettarlıklarını sundu.

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Öğrenciler, ellerinde karneleriyle yaya geçidinde bekleyen polis memuruna koşarak, “Teşekkürler Ömer Amca” diyerek sarıldı. Polis memuru da çocuklara teşekkürlerini iletti.

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Öğrencilerden Elif Nurdane Yolcu (8), “Bugün karne aldık. Trafik polisi Ömer amcamız bizi tüm yıl boyunca karşıdan karşıya geçirdi. Biz de karne sevincimizi onunla paylaştık” dedi.

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