Spor İstanbul’dan öğrencilere karne hediyesi: Karneni getir, eğlenceye katıl

Spor İstanbul, öğrencilerin yaklaşan yarıyıl tatilini hem spor yaparak hem de eğlenerek geçirmesi için etkinlikler düzenleyecek. Binlerce öğrenci deniz küreği, aqua park ve buz pateni etkinlikleriyle keyif dolu bir tatil şansı yakalayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, yarıyıl tatiline giren öğrencilere ücretsiz spor etkinlikleri düzenliyor. "Karneni Getir, Eğlenceye Katıl" temasıyla hayata geçirilen etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden üç ayrı kategoride gerçekleşecek ve binlerce çocuğu spora teşvik edecek.

Program kapsamında öğrenciler, deniz küreği, aqua park ve buz pateni etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de spora teşvik edilecek. Etkinlikler, tatil boyunca belirlenen gün ve saatlerde İBB Spor İstanbul tesislerinde gerçekleştirilecek.

DENİZDE KÜREK, BUZDA PATEN

Deniz küreği sporunu deneyimlemek isteyen öğrenciler, 22, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek "Karneni Getir, Küreğini Çek" etkinliğine katılabilecek. 14-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik bu etkinlikte, günlük 32 kişilik kontenjanla toplamda 96 öğrenci en sevilen su sporlarından deniz küreği ile tanışacak.

Daha küçük yaş gruplarına hitap eden "Karneni Getir, Aqua Park’ta Kay" etkinliği ise 20-23 Ocak ve 27-30 Ocak tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. 9-13 yaş arası çocuklara yönelik bu etkinlikte, sekiz gün boyunca her gün düzenlenecek seanslarla toplamda bin 280 çocuk aqua park’ın keyfini çıkaracak. Bu etkinliğe katılmak isteyen çocukların bone, yüzme mayosu ya da şortu, terlik ve havlu getirmesi gerekecek.

Buz pateni tutkusu yaşamak isteyen çocuklar için ise 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak tarihlerinde İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde "Karneni Getir, Buzda Kay" etkinliği düzenlenecek. 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik etkinlikte çocukların güvenliği için paten, kask, dizlik ve dirseklik tesis tarafından temin edilecek. Ek olarak, fuaye alanında yer alacak oyun makineleri (air hockey masası, basketbol oyun makinesi, langırt) ve boyama alanlarıyla, çocukların eğlenceli zaman geçirmesi hedefleniyor. Etkinlik boyunca toplamda 4 bin çocuğun buz pateniyle tanışması bekleniyor.

KATILIM ÜCRETSİZ OLACAK

Katılım tamamıyla ücretsiz olduğu “Karneni Getir, Eğlenceye Katıl” etkinliklerine online.spor.istanbul adresi üzerinden veya ilgili tesislerin üyelik hizmetlerinden kayıt yaptırmak mümkün olacak. Kontenjanlarla sınırlı olan bu etkinlikler, öğrencilere hem sporu sevdirmeyi hem de tatillerini eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyor.