Karnesini alamadan hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Karnesini alamadan hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 8 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi, hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolmuştan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Defne Nur Karataş (8), Murat G. yönetimindeki 52 ADN 614 plakalı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çarpmanın etkisiyle küçük kız bir süre sürüklendi ve aracın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Defne Nur’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir Gün Sonra Karnesini Alacaktı

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne Nur, Ünye Anafarta İlkokulu 1. sınıf öğrencisiydi ve kazanın meydana geldiği günün ertesi günü karnesini alacaktı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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