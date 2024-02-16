Karnı burnunda Azra Akın'ın salı pazarı videosu tam not aldı

Ökkeş Bölükbaşı
Karnı burnunda Azra Akın'ın salı pazarı videosu tam not aldı
Dünya güzeli Azra Akın bu defa pazarda görüntülendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı Pazar videosundaki samimi görüntüleri binlerce kişi tarafından beğenilen Azra Akın’ın videosu bir gün dolmadan yüzbinlerce kez oynatıldı.

Hamileliğinin 7. Ayında olan karnı burnunda Türkiye güzeli Azra Akın bu defa pazardan video paylaştı.

Bebeğini kucağına almak için artık gün sayan Akın, neredeyse her gün başka bir aktivite yaparken görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Azra Akın’ın videolarındaki pozitiflik takipçilerinin de dikkatini çekiyor. Son olarak güzel oyuncu sosyal medya hesabı Instagram’dan ‘Salı pazarı hikayesi’ başlıklı bir video paylaştı.

Kısa sürede yüzbinlerce defa oynatım alan videoya, “Nasıl doğaldır bizim güzelimiz”,Nasıl mütevazi, hanımefendi, zeki ve harika bir anne ve eş”, Gerçek olan her şey çok kıymetli tıpkı sizin gibi. Seviliyorsunuz” yorumları adeta yağmur oldu.

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